Mulher é estuprada na frente do namorado durante sequestro em Manaus

Manaus - Uma mulher, de 22 anos, foi estuprada na frente do namorado, um homem de 30 anos, durante um sequestro na madrugada desta quinta-feira (23), em Manaus. O suspeito do crime, identificado como Adriano Maia Magalhães, 38, foi espancado e preso, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul da capital.

Conforme depoimento do irmão da mulher, por volta de 1h, o casal foi abordado pelo suspeito quando estacionou o carro modelo Honda City, em um estabelecimento, na avenida Boulevard Alvaro Maia. “Eles iriam lanchar quando o criminoso chegou armado, os rendeu e os obrigou a entrar no carro“, disse o estudante, de 20 anos.

O jovem ainda contou que o suspeito obrigou o namorado da irmã a dirigir o carro por vários bairros de Manaus. Durante o percurso, o sequestrador estuprou a mulher no banco de trás do veículo, que estava em movimento. Depois forçou a vítima a ligar para parentes exigindo dinheiro.

“Ele pediu cinco mil reais, mandava a minha irmã dizer que estava devendo um agiota e que não era pra revelar o sequestro. Mas não teve negociação e na segunda ligação a família descobriu o que estava acontecendo”, contou.

Após horas de ameaças, o namorado da jovem parou o veículo nas proximidades de um local, onde ocorria uma festa, no bairro Presidente Vargas, foi quando lutou com o suspeito e pediu que a mulher corresse pra pedir ajuda.

“As pessoas dessa festa ajudaram e começaram a espancar o homem até a chegada da policia”, relatou o irmão da vítima.

Ferido, o sequestrador foi levado para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste e após receber alta foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).e deve responder pelos crimes de roubo e estupro.

