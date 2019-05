Drogas, armas e munições são apreendidos em apartamento de luxo

Manaus - Armas, munições, drogas e máscaras foram apreendidas dentro de um apartamento de luxo localizado na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (23). Dois homens que estavam dentro do local atiraram contra os policiais e foram mortos durante o confronto. Os suspeitos teriam participado do atentado contra uma viatura da Polícia Militar neste mês.

Conforme explicou o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), os policiais chegaram até o apartamento após uma extensa investigação policial. A equipe percebeu que um carro que teria participado do atentado contra a PM estava estacionado na garagem do condomínio.

"Após a investigação descobrimos que além do atentado, essa dupla estava planejando roubar diversos carros fortes e caixas eletrônicos de Manaus. Eles integram uma facção criminosa que atua no estado. Não foi possível identifica-los pois ambos estavam com identidades falsas", explicou Barroso

No local, a ação foi coordenada pelo delegado Juan Valério, diretor do Grupo Especial de Resgate e Assalto (FERA). Os policiais, ao entrarem no apartamento e se identificarem foram recebidos a tiros pelos dois homens. A polícia revidou a injusta agressão e os suspeitos foram atingidos.

"Nossa resposta sempre vai ser essa, combater a criminalidade e voltar bem e vivo para casa. Após serem baleados, nossa equipe ainda prestou os primeiros socorros aos homens, eles foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde não resistiram aos ferimentos e foram a óbito na unidade hospitalar", completou Juan Valério.

Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil e um revólver calibre 38, 150 munições, carregadores e uma máscara que eles usavam para preservar a identidade durante as ações criminosas. Objetos cortantes conhecidos como "miguelitos", que são usados para furar pneus, também foram encontrados dentro do apartamento e seriam usados para assaltar carros fortes.

"No apartamento eles tinham um caderno com quem estava devendo para eles, valores e um esquema de assalto a carros fortes na cidade. Uma lista estava anotada em uma página do caderno. O apartamento era alugado para eles, e foram encontradas porções de cocaína e oxi", finalizou Juan.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção dos corpos do necrotério do HPS 28 de Agosto. O caso ainda segue sob investigação policial para tentar prender outras pessoas que estão envolvidas com a dupla.

