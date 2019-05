Polícia apreende 70 kg de drogas em embarcação no Rio Solimões no AM

Clebio, Maria Zaina, Manuel e Raimundo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Quatro pessoas foram presas e cerca de 70kg de drogas foram apreendidas durante operação policial nesta quinta-feira (23), em uma embarcação que navegava pelo Rio Solimões, nas proximidades de Manaus. O barco, oriundo do município de Maraã, tinha como destino final a capital amazonense. Maconha e Cocaína foram as substâncias apreendidas.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as prisões ocorreram no Rio Solimões, na embarcação Barão do Juruá. As prisões fazem parte da investigação que prendeu no dia 29 de abril três pessoas pro tráfico de drogas incluindo um ex-vereador de Maraã.

"A embarcação era utilizada para trazer entorpecentes para a capital amazonense. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram a droga escondida na sala do leme, que tinha o acesso bloqueado por tambores de água. Os tripulantes e os responsáveis pela embarcação foram presos", explicou Sinval.

O dono da embarcação, Manuel Cláudio Sousa da Silva, de 53 anos; o motorista de máquina Clebio Batista dos Santos, de 40 anos; o comandante Raimundo Nonato Leitão, de 75 anos, e a cozinheira Maria Zaina Rodrigues Lopes, de 46 anos, foram presos e apresentados durante coletiva de imprensa realizada na noite desta quinta, às 19h, no prédio da Delegacia Geral, Zona Centro-Oeste da cidade.

