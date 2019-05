Amarrado, homem é retirado à força de carro e executado a tiros no AM

Divulgação

Manaus - Com pelo menos sete tiros, um homem, de nome idade ainda não revelados, foi morto na madrugada desta sexta-feira (24), na avenida Abiurana, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um vigilante, de uma das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), avistou a vítima sendo retirada à força de um veículo Honda Civic, de cor prata e placas não divulgadas, por dois homens desconhecidos.

Com as mãos amarradas, a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram antes da chegada de uma viatura policial da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Divulgação

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte. A vítima foi executada com tiros no braço e tórax.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. Nas primeiras horas da manhã desta sexta (24), o corpo ainda estava sem identificação.

Para a polícia, o crime possuí características de execução possivelmente relacionada ao tráfico de drogas. O caso será investigado pela DEHS e contará com auxílio de imagens das câmeras de segurança próximas ao local do crime.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dupla envolvida em atentado contra PMs é morta em condomínio de luxo

Mulher assassinada pelo irmão em Manaus será sepultada em Maués