Homem condenado por roubo cometido em 2015 é preso em Manaus

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, cumpriu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9h, mandado de prisão, em razão de sentença condenatória por roubo majorado, em nome de Cleonte Sarmento de Souza, 30, conhecido como “Léo”. Com ele os policiais civis apreenderam uma pequena porção de maconha.

De acordo com a autoridade policial, a equipe do 14º DIP recebeu delações, indicando a localização de Cleonte, preso em via pública, na rua Anorí, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. O fato ocorreu em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal.

“Cleonte estava sendo procurado por roubo cometido em 2015, no conjunto São Lucas, bairro Tancredo Neves. Na época, ele e mais um adolescente, ainda não identificado, portando uma arma de fogo, roubaram aparelhos celulares das pessoas que estavam no local. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), verificamos que ele é reincidente nessa prática de crime”, disse Castilho.

Conforme o titular do 14º DIP, Cleonte foi condenado por roubo majorado. Na unidade policial, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de droga para consumo pessoal. Ao término dos trâmites cabíveis no 14º DIP, Cleonte será conduzido ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT).

