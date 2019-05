13 pessoas são presas e 5 veículos recuperados em Manaus

Divulgação

Manaus- Treze pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas durante patrulhamento entre a quarta-feira (22) e a madrugada desta quinta-feira (23), nas zonas centro-sul, leste, norte e sul da capital amazonense. No período, a polícia também apreendeu 168 porções de drogas, munições, uma balança de precisão e recuperou cinco veículos que possuíam restrição de roubo ou furto.

As ocorrências foram pelos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo, receptação, homicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica. A maioria das prisões foi decorrente do tráfico de drogas.

Cinco homens foram presos em posse de entorpecentes, durante abordagem no Centro, zona sul de Manaus. Na ocasião, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram 166 porções supostamente de oxi, uma porção maior da mesma substância, três munições de calibre 38 e uma balança de precisão no interior do veículo em que os suspeitos estavam. A ocorrência foi apresentada no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veículos recuperados

Três motos e dois carros foram recuperados nas zonas centro-oeste, centro-sul, leste e norte. Duas motocicletas com restrição de roubo foram encontradas em uma residência no bairro Flores. Na ocasião, o proprietário da casa foi preso por receptação. No Conjunto Galileia, um homem de 20 anos foi preso após roubar uma motocicleta. Os detidos juntamente com os veículos recuperados foram apresentados no 6º DIP.

Um carro foi localizado abandonado no bairro Redenção, após dois suspeitos roubarem o veículo de um motorista de aplicativo ao se passarem por clientes. O veículo foi entregue ao proprietário.

Outro carro foi encontrado abandonado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no Coroado. O veículo foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

