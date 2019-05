Homem suspeito de roubos é assassinado na Zona Sul de Manaus

Crime foi no Beco Severino Vieria | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Willians Machado Pereira, de 45 anos, foi assassinado com, ao menos, cinco tiros, na madrugada desta sexta-feira (24), no Beco Severino Vieria, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu por volta das 3h. Willians foi surpreendido por dois homens, que estavam em uma motocicleta, de características não reconhecidas.

“O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos à queima-roupa contra Willians, que não teve chances de defesa. Ele morreu no local e os assassinos fugiram sem serem identificados”, informou uma testemunha que preferiu manter a identidade em sigilo.

Populares afirmaram à polícia que a vítima era usuária de drogas e arranjava muita confusão na região, além de cometer roubos e furtos. “O último crime praticado por Willians foi o furto de um freezer há dois dias”, informou a polícia.

O homem foi morto por volta das 3h da manhã | Foto: Divulgação

Ao Portal Em Tempo, a irmã da vítima, uma mulher de 54 anos, que preferiu não se identificar, confirmou que o irmão era acusado de cometer um furto na comunidade e usar drogas, mas não soube informar se a morte dele estaria relacionada aos crimes cometidos.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Amarrado e executado a tiros

Com pelo menos sete tiros, um homem, de nome idade ainda não revelados, foi morto na madrugada desta sexta-feira (24), na avenida Abiurana, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul.

De acordo com a equipe da DEHS, um vigilante, de uma das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), avistou a vítima sendo retirada à força de um veículo Honda Civic, de cor prata e placas não divulgadas, por dois homens desconhecidos.

Até a manhã desta sexta, o homem ainda não havia sido identificado na sede no IML.

