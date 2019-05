Em Manaus, diretor de escola entrega aluno à polícia após ameaças

O adolescente foi apreendido | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (24), pela Polícia Militar, após ameaçar um diretor de uma instituição de ensino. O fato aconteceu na Escola Municipal Abílio Nery, na avenida Torquato Tapajós, no Bairro Da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais militares da 17ª da Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o diretor da escola estadual acionou a polícia após ser ameaçado pelo aluno L.A.B.S., do 8° ano do Ensino Fundamental, por causa de um celular. O jovem foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, o diretor da escola, Ednelson Feitosa de Oliveira, de 50 anos, disse que a professora chamou a atenção do aluno por estar usando o celular durante a aula. Por conta disso, o jovem foi levado para a diretoria.

"O aluno ficou bravo e começou a ameaçar. Ele disse: ‘Se o senhor não entregar o meu celular, eu vou trazer uns amigos meus e verás o que vai acontecer contigo e com as pessoas daqui’. Por medo do acontecimento na escola Raul Brasil no interior do Estado de São Paulo, eu temi o pior pela minha vida e das pessoas da escola, entre funcionários e alunos. Eu estou na escola desde 2011 e nunca tinha passado por isso", afirmou.

Conforme o registro policial, a mãe do jovem fez um Boletim de Ocorrência (B.O.) por abandono de lar. O estudante será ouvido pelo promotor de Justiça que deverá decidir pela apreensão ou liberdade.

Edição: Isac Sharlon

