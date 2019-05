Quadrilha é presa por roubos em Manaus e prejuízo supera R$ 400 mil

Apresentação dos presos foi nesta sexta-feira (24) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Cinco homens foram apresentados, na manhã desta sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil do Amazonas, em Manaus. Eles são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a empresas da capital e foram presos na noite de quarta-feira (22), momentos antes de mais uma ação criminosa.

Alberson Alves Pinto, de 32 anos; Andrey Amaral de Freitas, de 26 anos; Lucas Maciel da Silva, de 19 anos; Moacir Alves Pinto, de 54 anos (irmão de Alberson) e Regilson Pereira de Souza, de 32 anos, são apontados como integrantes da quadrilha. Com eles foram apreendidos quatro alicates de pressão, um alicate de corte e um terçado.

Quadrilha foi apresentada pela Derfd | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), todos já possuem passagem pela polícia e estavam sendo investigados há mais de um mês pela equipe policial. Alberson foi identificado como líder da organização criminosa.

Parra Torres, a equipe acompanhou cinco roubos com frequência a grandes empresas. Na última quarta (22), o grupo invadiu uma empresa de comércios na avenida Abiurana, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul da capital.

"Os integrantes dessa organização criminosa, aproximadamente 12, são muito espertos. Eles estavam sendo investigados há mais de um mês e são suspeitos de roubo de 100 aparelhos de ar-condicionado e uma carga de televisores, avaliada em R$ 400 mil, além de furtos de fios de cobre. Outros integrantes do bando já foram identificados", explicou.

O delegado Demétrius Queiroz, adjunto da Derfd, disse que a equipe montou campana e, no momento oportuno, o grupo foi preso. Todos já respondem a processos na Justiça por envolvimento em crimes, conforme destacou a autoridade policial.

“O Moacir é o mandante e é ele que organizava como seria feito o roubo. Já Alberson era o líder do grupo. Eles têm informações privilegiadas, e isto está sendo investigado no inquérito policial se há também participação de funcionários no esquema", disse Queiroz.

O quinteto foi autuado em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Após os procedimentos da unidade policial, todos os envolvidos serão apresentados em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

