Em Manaus, homem diz ser vítima de estelionato após venda na OLX

Manaus - Nesta sexta-feira (24), um mototaxista de 29 anos relatou ao Portal Em Tempo que foi vítima de estelionato após uma venda pelo site OLX em Manaus, na última segunda-feira (20). Conforme o delator, que preferiu não se identificar, a negociação ocorreu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e o produto à venda era uma televisão Samsung de 49 polegadas, Led 4K Smart TV Full HD, avaliada em R$ 2.000.

Anúncio no site OLX | Foto: Arquivo Pessoal

A vítima afirma ter sido enganada pelo comprador, que fez um falso deposito bancário. "O comprador entrou em contato comigo e disse que o cunhado dele viria até à minha casa para ver a TV. Assim que o cunhado avaliasse o produto, ele depositaria o valor de R$ 2.000 na minha conta", afirmou a vítima, acrescentando que o homem responsável pela compra, enviou um ‘’print’’ do comprovante de depósito via “WhatsApp”. Depois da comprovação do depósito, o cunhado saiu da casa já levando a televisão.

Caso ainda está sendo investigado pelo 8° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

No dia seguinte à venda, ao consultar a conta, o homem não encontrou o valor depositado. “Quando eu fui consultar, eu me deparei com a mensagem de que houve um estorno do valor de R$ 2.000,00, o que significa ser um depósito falso”, relatou a vítima. O homem ainda disse que tentou entrar em contato com o comprador, mas as ligações não foram atendidas e a foto de identificação do WhatsApp havia sido alterada.



televisão Samsung de 49 polegadas, Led 4K Smart TV Full HD | Foto: Divulgação

O mototaxista foi até a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), mas foi encaminhado para o 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Compensa, onde registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira (21). O caso segue em investigação pelas equipes da delegacia, sob coordenação do delegado Adriano Félix.



