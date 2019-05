Em Manaus, dupla é presa por crime cometido em 2016

A dupla estava cumprindo pena em liberdade. | Foto: Divulgação/PC-AM





Manaus - Claudionor de Souza Viana, de 26 anos, e Marcelo Silva e Silva, de 36 anos, foram presos em razão de sentença condenatória por roubo majorado, sob a coordenação do delegado Antônio Rondon Junior, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O crime ocorreu em 2016.

De acordo com a autoridade policial, as prisões foram efetuadas na zona Leste da cidade. Marcelo foi preso na manhã de quinta-feira (23/5), por volta das 9h, no beco Santa Etelvina, bairro Coroado. Já Claudionor foi preso na manhã desta sexta-feira (24/5), às 9h, na casa onde estava morando, situada na rua Santo Estêvão, bairro Zumbi dos Palmares.



“Em 2016, os suspeitos praticaram arrastões naquela área da cidade e utilizaram uma motocicleta para cometer os roubos. No momento em que abordaram uma mulher para subtrair a bolsa dela, os elementos foram presos em flagrante por policiais militares. Ambos foram condenados pela Justiça para cumprir cinco anos e quatro meses de prisão, mas estavam cumprindo a pena em liberdade e apelaram da condenação”, explicou Rondon Junior.

Conforme o delegado, após o recurso de apelação da sentença ter sido negado, foi decretada a prisão dos infratores para cumprimento da condenação.

“O mandado de prisão em nome de Claudionor e Marcelo foi expedido no dia 2 de maio deste ano, pelo desembargador João Mauro Bessa, da 1ª Câmara Criminal”, disse.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 11° DIP, Claudionor e Marcelo foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ônibus: homem apanha por suspeita de gravar partes íntimas de mulheres