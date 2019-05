Borracheiro é executado enquanto trabalhava na Zona Leste de Manaus

Manaus - O borracheiro Marcos Leite Xavier, de 23 anos, foi morto com aproximadamente 8 tiros, na noite desta sexta-feira (24), dentro da própria borracharia, localizada na rua Bernardo Cabral, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Os criminosos estavam em uma motocicleta.

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, os suspeitos pararam em uma esquina próxima à borracharia, esperaram Marcos concluir o serviço de um cliente e, em seguida, surpreendê-lo com tiros à queima-roupa.

"Eles desceram e subiram a ladeira duas vezes até parar na esquina da igreja e ficar observando o movimento. Pensamos que iriam roubar, mas quando o Xavier terminou o serviço, e o cliente foi embora, os caras foram na direção dele. O garupa desceu, entrou na borracharia e atirou mais de oito vezes", relatou a testemunha.

Policiais militares no local do crime | Foto: Raphael Tavares

Conforme a testemunha, a vítima não tinha envolvimento com nenhuma pratica licita e era bastante trabalhador. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). Familiares estavam no local, mas preferiram não comentar sobre o caso com a imprensa.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar pela perícia. Vários curiosos se aglomeraram no local do crime.

