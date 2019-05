Homem é baleado por criminosos ao voltar para casa depois de futebol

Manaus - Um homem de 23 anos deu entrada na noite desta sexta-feira (24), por volta das 18h30, na emergência do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste, vítima de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido com três tiros nos braços, costela e nas costas. Ele foi levado ao hospital por moradores do bairro.

Ainda conforme a polícia, segundo relatos de familiares, a vítima teria saído de casa, na rua Antenor Cavalcante, no Zumbi, Zona Leste da cidade, para jogar futebol. Ao retornar para casa foi abordado pelos criminosos que atiraram à queima-roupa.

Celson informou à polícia que não conseguiu identificar o modelo e nem a placa do carro. Até a publicação desta matéria, homem passava por procedimento médico no centro cirúrgico do João Lúcio. A Polícia Civil deve investigar a tentativa de homicídio.

Leia mais:

Homem é morto por suposta dívida com traficante, na Cidade de Deus

Borracheiro é executado enquanto trabalhava na Zona Leste de Manaus