Em carro roubado, quarteto é preso em noite de 'farra' em Manaus

Após o ocorrido, a vítima e o quarteto foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação





Manaus – Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar dentro de um veículo roubado, na madrugada deste sábado (25). Além do carro, a polícia apreendeu três porções de entorpecentes e R$ 191. Um cordão de ouro também foi apreendido, além de um celular Sony e uma arma de fogo falsa.

De acordo com policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizaram a abordagem do quarteto, o grupo era composto por Isadora C. A. P. , de 20 anos, Geisiane R., de 19 anos, além de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, respectivamente.

Os policiais informaram que o veículo apreendido com a quadrilha é um Honda FIT, de placas OAN-98**, que havia sido roubado pelo grupo na rua Rio Branco, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O dono do carro é um homem de 28 anos que, após o roubo, acionou a polícia.

Após o ocorrido, a vítima e o quarteto foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Oeste.

Edição: Isac Sharlon

