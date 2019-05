Mulher apontada com ex de traficante é assassinada no Centro de Manaus

O crime foi na madrugada deste sábado (25) | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada deste sábado (25), uma mulher foi assassinada com cerca de 10 tiros na cabeça, na rua Luiz Antony, Centro de Manaus. De acordo testemunhas, a mulher trabalhava como garota de programa e o crime ocorreu nas proximidades do Colégio Militar de Manaus.

Segundo relatos, a morte foi motivada pelo envolvimento da mulher com o tráfico de drogas e pela disputa entre os pontos de venda de entorpecentes | Foto: Divulgação

Informações preliminares apontam que pessoas em um carro, de modelo e placas ainda não identificados, pegaram a garota na rua Lobo D'Almada, também no Centro, e horas depois o corpo foi encontrado na rua Luiz Antony.

Segundo informações da polícia, a morte possivelmente foi motivada pelo envolvimento da mulher com o tráfico de drogas e pela disputa entre os pontos de venda de entorpecentes naquela região da cidade

As testemunhas disseram à polícia que a vítima poderia ser a esposa de um traficante. Ele, segundo as fontes, teria sido assassinado há alguns meses, também no Centro de Manaus.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, e a polícia investiga a autoria do crime.



