Rixa no Comando Vermelho termina com prisão e uma pessoa ferida

Lábrea - Nessa sexta-feira (24), um homem identificado como Ronaldo A. de A., conhecido como “Cinza”, foi preso no bairro Barra Limpa, situado no município de Lábrea (distante 852 quilômetros de Manaus). Ele foi detido porque tentou assassinar com golpes de terçado João B. de O. da S., o “João Doido”.

Por volta das 14h, moradores do local denunciaram o crime à polícia por meio do 190. As testemunhas informaram aos PMs da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Lábrea (4ª CIPM) que os dois membros de uma facção estavam em um acerto de contas. De acordo com a Polícia Militar do município, a dupla faz parte da facção criminosa “Comando Vermelho”.

A Polícia Militar do município afirma que “João Doido” foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Lábrea. A polícia afirma que, depois do ocorrido, “Cinza” fugiu do local, mas, por volta das 18h30, foi capturado e conduzido ao 6ª Departamento Integrado de Polícia Civil (DIPCL), onde está preso.

