Em novo assalto, frentista acaba baleado no braço em Parintins

Parintins (AM) – O frentista Kennedy O. P., de 35 anos, foi baleado, na noite de dessa sexta-feira (24), após reagir a um assalto no posto onde trabalha, no bairro Itaúna 1, Zona Leste da cidade. No início deste mês, ele havia sido vítima de outra tentativa de assalto no mesmo local, porém, na ocasião, reagiu jogando gasolina sobre o suspeito - que fugiu em seguida.

Erick Almeida Mota já cumpre pena em regime semiaberto | Foto: Divulgação

O crime ocorreu por volta das 22h, enquanto Kennedy concluía o turno de trabalho. No momento em que o frentista transferia as funções para uma estagiária, um jovem, identificado como Rick Almeida Mota, de 19 anos, chegou ao posto e, após abastecer a motocicleta que utilizava, anunciou o assalto.

As guarnições da Força Tática da Polícia Militar ainda não localizaram o suspeito | Foto: Divulgação

Ao perceber que Kennedy se preparou para reagir o assalto, o jovem efetuou três disparos contra o frentista. Um deles acertou o braço esquerdo de Kennedy. Em seguida, o autor do tiro fugiu do posto de combustíveis sem levar nada. As guarnições da Força Tática da Polícia Militar estão à procura do suspeito.

No início deste mês, o frentista foi vítima de outra tentativa de assalto no mesmo local | Autor: Câmeras de segurança

Erick Almeida Mota já cumpre pena em regime semiaberto. Ele é acusado de ter executado com tiro à queima-roupa o ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, o vereador Everaldo Batista, em 2018. O crime que ainda não foi elucidado.

*Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!



Vídeo: frentista joga gasolina em criminosos ao reagir a assalto no AM