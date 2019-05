Justiça ouve suspeitos de matar criança de 3 anos em Coari, no AM

Esq. para direita: Raimundo Luciano (mandante do crime); Carlos Antonio (efetuou os disparos); Wendel de Sena, Keilo Cardoso Saldanha, Sebastião Rômulo (emprestou a moto utilizada no crime) e Andrew Araújo (forneceu a arma de fogo). | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas