Vídeo mostra PMs em viatura sendo recebidos a tiros em rua de Manaus

Manaus - Foram divulgadas neste sábado (25) as imagens do circuito interno de câmeras de segurança da viatura policial crivada de balas no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite do último domingo (19). Os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por rajadas de tiros.

A viatura com os PMs tornou-se alvo dos criminosos após uma tentativa de abordagem em um veículo modelo Voayage, de cor cinza e com restrições de roubo.

Durante o intenso tiroteio, os PMs chegaram a solicitar apoio via rádio com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Momentos depois, após o término da intensa troca de tiros, o veículo com restrições de roubo foi localizado pela polícia depois de ser abandonado pelos criminosos.

No carro foram apreendidos estojos de munições, carregadores de fuzil, colete balístico e ferros usados para furar pneus de veículos. A maioria dos materiais apreendidos, segundo a polícia, possuía a siga de uma facção criminosa que atua na capital. Assista ao vídeo do tiroteio:

Suspeitos mortos

Dois dos suspeitos de envolvimento no atentado contra os PMs foram mortos , na última quinta-feira (23), durante uma troca de tiros com policiais, em um condomínio de luxo, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

A dupla, que vinha sendo investigada após o atentado de domingo, percebeu a movimentação de policiais no condomínio e atirou. Na ocasião, houve troca de tiros e os suspeitos acabaram mortos. O Em Tempo não teve acesso às identidades deles.

*Colaboraram com informações Daniel Landazuri e George Dantas

