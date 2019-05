Ex-presidiário morre após se envolver em briga por causa de 'loló'

Manaus - Na madrugada deste domingo (26), um homem de 24 anos foi morto a facadas em um bar que funciona em uma residência, localizada na rua Maçura, localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele teria sido esfaqueado no pescoço por um dos traficantes da área.

Segundo testemunhas, que não quiseram se identificar por temerem represálias, o crime ocorreu por volta das 1h, em um bar. O jovem estava consumindo entorpecentes no local e iniciou uma discussão com o "parceiro de droga" porque queria consumir mais drogas.

A vítima caiu em um banco de areia na rua | Foto: Izaias Godinho





"Essas brigas acontecem quando termina a droga. Quando o 'loló' acabou, eles começaram a discutir. O companheiro que estava cheirando com ele deu a facada", disse um morador.

Assim que levou a facada, o esfaqueado se arrastou do bar até um banco de areia no meio da rua. Agonizou por alguns minutos e veio a óbito antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As testemunhas também disseram que a vítima tinha passagem pela polícia, pois usava uma tornozeleira eletrônica.

A vítima estava bebendo em uma casa, que funciona como bar, na companhia de traficantes da área, segundo testemunhas | Foto: Izaias Godinho





A vítima havia se mudado há dois meses para o local e vivia com a mãe e três irmãos. Os moradores disseram que os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e realizaram a apreensão do autor do crime.

O suspeito ainda tentou fugir, mas foi capturado e encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs). Ele vai aguardar a audiência de custódia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem que tentou matar a ex é condenado por lesão corporal