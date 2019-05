Primeiro preso morto no Compaj foi executado na frente da esposa

A rebelião teria iniciado por desentendimento entre facções | Foto: Izaías Godinho





Manaus - Neste domingo (26), os familiares dos detentos do Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj) estiveram no quilômetro 8 da Br-174 para obter informações a respeito dos familiares que cumprem pena no local. Familiares, que visitavam presos, viram o momento em que o primeiro detento morto foi executado na frente da esposa e isto teria "aumentado os ânimos" dentro da unidade prisional.

De acordo com informações extraoficiais, a rebelião teria iniciado por desentendimento entre facções. Segundo uma fonte, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) retirou detentas que cumpriam pena em regime fechado no Compaj e colocou todas no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), e cedeu o presidio feminino do Compaj aos detentos ligados ao PCC.



“Os presos do PCC ficaram frente a frente com a FDN, divididos apenas por um muro. Eles começaram a fazer uma série de concessões, como a entrada de ranchos que estavam devidamente controladas . É lógico que iria resultar em uma rebelião. Desde quando preso cumpre palavra?”, frisou a fonte.

Reclamações

Durante o dia, cerca de 500 familiares estiveram no local e, aos gritos, muitos solicitaram a presença do Direitos Humanos por alegarem que estavam sendo impedidos de entrar no Compaj.

De acordo com um policial da Força Tática Nacional, responsável pela segurança externa no presídio, a informação inicial é que a rebelião se propagou após um detento ser morto na frente da esposa dele durante o horário de visita.

Conforme os familiares, os internos estariam sofrendo com maus tratos e esse pode ter sido outro fator que originou o desentendimento entre eles.

"O meu filho me disse que quando foi almoçar, tinha um pedaço de luva na comida. Ele também apanha muito aí dentro" afirmou a mãe de um detento que não quis se identificar.

Até o momento, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) está apurando a causa da rebelião. Três veículos do Instituto Médico Legal (IML) foram encaminhados ao local para realizar as vistorias e remoção dos corpos. Estima-se que mais de 10 detentos tenham morrido na rebelião.

