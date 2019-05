Seap suspende visitas ao Compaj após morte de detentos

Manaus - Em coletiva, o secretário estadual de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel Marcus Vinicius Almeida, confirmou que as mortes foram causadas por asfixia e por estocadas com cabos de escovas de dentes. Marcus Vinicius Almeida ainda ressaltou que a visitação no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) está suspensa até segunda ordem.

O coronel disse que a ação da Polícia Militar e do Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) durou cerca de 40 minutos. Almeida, no entanto, não confirmou o que causou o conflito, e ainda salientou que a matança em dia de visitas foi uma surpresa para as equipes.

Familiares atearam fogo em madeiras e plásticos durante a tarde | Foto: Josemar Antunes





"Não foi rebelião. Foi uma briga entre internos. O Estado não reconhece facções criminosas, então não podemos dizer que foi uma briga de facções. O que podemos dizer é que é uma regra do crime que não haja mortes em dia de visitas, e isso aconteceu hoje, o que nos deixa ainda mais alertas para ações futuras".

De acordo com ele, todas as mortes aconteceram nas instalações do regime fechado, e os tiros dados pela PM não foram contra os detentos. "Não houveram reféns, não houveram mortes de visitantes, nem nada disso, e os únicos disparos feitos pela PM foram do helicóptero da Polícia, e foram tiros de contenção. Além disso, estamos monitorando as demais unidades, e está tudo sob controle", completou.

Veja entrevista do secretário durante coletiva:





Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Veja quem são os mortos na rebelião do Compaj, no Amazonas

'De helicóptero, PMs atiraram em presos', diz Epitácio Almeida da OAB