Auxiliar de produção é morto com 5 tiros no Mutirão

Manaus - Neste sábado (25), um homem de 27 anos foi morto com cinco tiros na rua 21, localizada no Mutirão, Zona Leste de Manaus. Os familiares desconhecem o motivo de morte. De acordo com o sogro da vítima, os disparos foram feitos no momento que o homem pilotava uma motocicleta pelas ruas do bairro. Ele estava indo para uma confraternização em família.

"Duas pessoas estavam dentro de um carro, um Siena Cinza. Eles passaram na rua, observaram a vítima e atiraram nele, depois eles fugiram Não sabemos o porquê dele ter sido morto. Estamos indignados", afirmou o sogro.

O homem era auxiliar de produção e não tinha envolvimento com o tráfico. O homem foi socorrido pela família que o encaminhou em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Mas ele não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), que está apurando a autoria do crime.

