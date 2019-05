Após mortes no Compaj, traficantes ordenam toque de recolher em Manaus

Manaus - Na noite deste domingo (28), aproximadamente dez indivíduos munidos com arma de fogo ameaçaram comerciantes no Residencial Viver Melhor 2, bairro Santa Etelvina 2, Zona Norte de Manaus. O "toque de recolher" foi feito por volta das 19h e os traficantes chegaram a disparar vários tiros para o alto com o objetivo de intimidar os moradores que permaneciam na rua.

Segundo policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o "toque de recolher" pode ter sido motivado pelas mortes que ocorreram no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

“Eles começaram a disparar para o alto, fazendo com que o pessoal fechasse seus comércios e os moradores se escondessem dentro das casas. Seis equipes da polícia foram acionadas. Quando os indivíduos viram as viaturas, fugiram para uma área de mata”, confirmou o segundo-tenente Abraão.

Não houve conflito entre a polícia e os indivíduos. O policial informou que o local vive uma briga entre facções que disputam as bocas de fumo da área, e as mortes dos detentos no Compaj podem ter agravado a relação entre eles.

Mortes

Após sete horas de espera, foi confirmada a morte de 15 detentos na rebelião que ocorreu por volta das 11h30 deste domingo (26), no Compaj. Dos 15 mortos, cinco eram do pavilhão 3 e dez eram do pavilhão 5. Todos os detentos cumpriam pena em regime fechado. Clique aqui para ver a lista de mortos.



