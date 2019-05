Seap inicia investigação de responsáveis pelo conflito do Compaj

Manaus - Após o conflito no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) , BR-174, que causou a morte de 15 detentos neste domingo (26), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) já iniciou as investigações para identificar responsáveis pela morte dos presos.

Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel Marcus Vinicius de Almeida, as mortes de detentos aconteceram nas quadras e dentro das celas, com uso de estoques (feitos com escovas de dente) e também por enforcamento.

A Seap fará um levantamento, por meio das câmeras de segurança, para identificar os autores dos assassinatos e encaminhar para a Justiça, além de aplicar medidas administrativas em toda a unidade. “Da parte administrativa, nós vamos tomar medidas de segurança, como a suspensão das visitas, no momento, e outras medidas internas”, afirmou o secretário da Seap.

Policiais dentro das celas onde ocorreu o conflito. | Foto: Divulgação/Seap

Familiares dos presos estão recebendo atendimento pela equipe de psicólogos e assistentes sociais da Seap, na entrada do ramal que dá acesso ao Compaj.

*Com informações da assessoria.

