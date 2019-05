Homem é executado enquanto dormia com a esposa, no Santo Agostinho

Manaus - Lincoln Jonathan Silva Lima, de 24 anos, foi executado com três tiros na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (27), enquanto dormia com a esposa, uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu por volta das 4h, no beco Vila Verde, com a rua Santa Rita, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, três homens encapuzados invadiram o imóvel e foram até o quarto onde Lincoln estava. Sem qualquer chance de defesa, o homem foi executado em cima da cama com três tiros na cabeça.

A sogra de Lincoln, de 36 anos, que também estava no mesmo quarto, presenciou o assassinato. Outras cinco pessoas estavam no imóvel do momento do assassinato.

A esposa da vítima disse à polícia que desconhece o motivo do crime. Entretanto, um familiar informou que Lincoln já tinha sido detido com drogas, mas foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Conforme a polícia, um bilhete foi encontrado no quarto de Lincoln escrito "FDN", sigla da facção criminosa Família do Norte, porém não soube informar se o pedaço de papel foi escrito pela vítima ou deixado pelos criminosos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

