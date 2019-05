Primo de detento assassinado no Compaj é encontrado morto no CDMP1

Manaus - Depois do massacre de domingo (26), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), um detendo foi encontrado morto no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM1), também localizado no km 8 da BR-174.

Segundo informações, o detento Fábio Queiroz Ferreira, de 39 anos, conhecido como "Olho de Boneca", foi encontrado morto dentro de uma das celas por agentes penitenciário, nesta segunda-feira (27).

Fábio estava preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com Informações de uma fonte policial, Fábio comandava o tráfico de drogas na Zona Oeste, após o filho do narcotraficante José Roberto Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa ", um dos fundadores da Família do Norte (FDN), o traficante Luciano Barbosa, ser preso em setembro do ano passado.



Ainda segundo a fonte policial, Fábio é primo do detento Leonardo Queiroz Campelo, assassinado na rebelião do Compaj no domingo (26).

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da cidade. O preso foi encontrado enforcado com indícios de suicídio, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

