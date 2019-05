Familiares de presos fazem manifestação no presídio do Puraquequara

Manaus - No começo da tarde desta segunda-feira (27), as equipes da Polícia Militar se deslocaram à Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), no bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus, após especulações de que no local há registro de mortes de detentos.



O ato ocorreu um dia após a chacina que ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). No local, 15 internos da unidade prisional. Já nesta segunda-feira, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou a morte de outros 10 presos em unidades diferentes do Estado, como o Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) e novamente no Compaj.

Até o momento, as equipes da unidade prisional não confirmam óbitos na UPP. Mas, segundo informações extraoficiais, 6 detentos podem ter sido assassinados dentro da unidade. O boato fez com que diversos familiares fossem para frente da unidade em busca de informações.

Revoltados por não receberem notícias oficiais, os populares fecharam a rua principal com pedaços de madeira e um sofá. Eles chegaram a atear fogo no móvel, mas foram contidos pela Polícia Militar.

Outra manifestação

Do outro lado da cidade, desta vez no quilômetro 8 da BR-174, familiares de presos do Ipat e Compaj fazem mobilizações pelo mesmo motivo. Eles bloquearam a rodovia e impediram a passagem de caminhões e outros veículos pela via.

Um caminhão tentou furar o bloqueio e atingiu a esposa de um preso, que não teve o nome divulgado.

Segundo a família de um dos internos, na madrugada desta segunda (27), uma suposta lista com os nomes dos internos marcados para morrer circulou dentro da UPP. A polícia não se pronunciou sobre a denúncia.



