Sérgio Moro envia tropas federais para conter crise em presídios do AM

Manaus - Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) será enviada para atuar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, conforme solicitação do governo do Estado do Amazonas. A informação foi confirmada ao Em Tempo pela assessoria do Gabinete do ministro.

"O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) aguarda a formalização do pedido, mas já está tomando as providências para o deslocamento da equipe", diz parte da nota.

A FTIP, foi criada em janeiro de 2017. Na atual gestão, o Depen passou a coordenar, exclusivamente, a força-tarefa em apoio aos governos estaduais em situações extraordinárias de crise no sistema penitenciário para controlar distúrbios e resolver outros problemas.



Formada por agentes federais de execução penal dos 26 estados da federação e do Distrito Federal, a FTIP obedece o planejamento definido pelos entes envolvidos na operação, sempre que houver necessidade de sua atuação.



A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é responsável pela segurança da área externa do Complexo Penitenciário Anísio Jobim desde 09 de janeiro de 2017. A FNSP continuará atuando no local, mesmo com a instalação da FTIP.

