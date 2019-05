Atualização: SPP volta atrás e anuncia 40 mortes em presídios

Manaus - O número de mortos em quatro unidades prisionais de Manaus chegou a 40 no fim da tarde desta segunda-feira (27). As mortes foram registradas no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Em dois dias, o total de detentos mortos chega a 55.

Na UPP, localizada na Zona Leste de Manaus, as mortes foram confirmadas pelo diretor adjunto da unidade, Francisco Cândido, e pelo coronel Jorge Alves, da Polícia Militar. Os mortos foram identificados como Anderson Barros de Oliveira, Jhon Wagner Souza da Silva, Orlanildo de Souza Alves, Robson Rodrigues do Reino, Paulo Roberto Nascimento Ferreira da Silva e Emerson Matheus Pinto da Silva.

De acordo com familiares dos internos da UPP, na madrugada desta segunda-feira, já circulava uma lista dentro do presídio, com os nomes dos internos que deveriam ser mortos. Os familiares fizeram uma manifestação nesta tarde, cobrando notícias por parte da direção da unidade, logo após a notícia das mortes. A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) chegou a ser acionada para conter a situação na unidade da Zona Leste.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar ainda está na unidade prisional, e o Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção dos corpos, para os exames de necropsia. Já nas unidades localizadas no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174, três viaturas do IML entraram há poucos instantes para fazer a remoção dos corpos, que já chegam a 40, somados o CDPM 1, o Compaj e o Ipat. Só no Ipat, o número é de 25 mortos.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sérgio Moro envia tropas federais para conter crise em presídios do AM