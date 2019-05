Veja lista com nomes dos mortos em presídios de Manaus

Manaus - Ao todo, 40 detentos morreram na chacina registrada em quatro unidades prisionais nesta segunda-feira (27). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) divulgou a lista com os nomes de 40 mortos e um ferido na noite desta segunda-feira (27).

Sob choros e gritos de desespero, familiares dos presos receberam a lista por policiais da Força Nacional. As mortes foram registradas no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Em dois dias, o total de detentos mortos chega a 55.

Confira, na lista abaixo, quem são os mortos por unidade.

IPAT - Pavilhão C



1.Michael Nogueira Fernandes

2.Leonardo Marinho Araújo

3.Marciley Salgado Guimarães

4.Rafael da Silva Ferreira

5.Ivonei Basílio de Souza

6.Jonatan de Oliveira Procópio

7.Allison Fotora Silva

8.Bruno de Oliveira Araújo

9.Sérgio Augusto DA Silva Batista

10.André Silva Domingos

11.André Henrique Bastos dos Santos

12.Guilherme Ferreira Coelho

13.Fábio Silva Maciel

14.Ivanilson Calheiro Amorim

15.Paulo da Silva Oliveira

IPAT - Pavilhão A

16.Gabriel Ilário Lopes de Jesus

17.Alexandre da Silva Morais

18.Thiago Moreira Lima

19.Luiz Mário Martins Figueira

20.William Willer Souza de Souza

21.Marcos Railson da Encarnação Coutinho

22.Ernandes da Silva Oliveira

23.Thayloan da Silva Timóteo

24.Moisés Silva da Silva

25.Jeferson de Oliveira Brandão

Ferido internado no Pronto-Socorro

26.Gerson Ferreira de Oliveira

COMPAJ - mortos

27.Bruno Borges Gonçalves

28.Elder Araújo Costa

29.Thiago Paiva Amâncio

30.Demerson Evandro Santos da Silva

CDPM 1 - mortos



31.Fábio Queiros Ferreira

32.Lucas Vieira Cavalcante

33.Diego Sabino de Araújo

34.Jairo Alves de Figueredo

35.Luan de Lima Soares

UPP - mortos



36.Anderson Barros de Oliveira

37.John Wagner Souza da Silva

38.Orlamildo de Souza Alves

39.Robson Rodrigues de Lima

40.Pablo Roberto Nascimento Ferreira da Silva

41.Emerson Matheus Pinto da Silva

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Número de mortos em presídios de Manaus chega a 42 em nova chacina