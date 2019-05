Ao tentar furar bloqueio, homem bate em mães e esposas de presos no AM

Confusão generalizada em ramal da BR-174 | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

Manaus - Durante manifestação realizada, na tarde desta segunda-feira (27), por familiares de detentos no ramal onde ficam localizados o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na BR-174, um motorista tentou furar o bloqueio pelo acostamento e o passageiro, ainda não identificado, entrou em luta corporal com mães e esposas de presos.



Na ocasião, os parentes atacaram o passageiro do veículo modelo Corola, com pedaços de paus. O homem saiu do veículo para expulsar as mulheres que rodearam o veículo, na tentativa de impedir a passagem.

Uma mulher partiu para cima do veículo com um pedaço de madeira | Foto: Josemar Antunes





Com pedaços de madeiras, as mulheres foram para cima dele, enquanto o motorista do veículo tentava furar o bloqueio. O passageiro reagiu e agrediu várias mulheres. O Em Tempo flagrou quando ele tentou enforcar uma das mulheres e a empurrou com violência contra o chão. Uma outra foi impedida de atingir o carro do amigo dele com um pedaço de madeira.

O homem tentou impedir que o carro fosse barrado pelas manifestantes | Foto: Josemar Antunes





Posteriormente, uma mulher de 23 anos foi atropelada por um caminhão. A jovem é irmã de um dos detentos. O irmão dela estaria entre os mortos durante o conflito do domingo (26), dentro do Compaj. Ela teve hematomas no braços, pernas e cabeça. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Manaus.

