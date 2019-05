Líderes de chacina devem ser transferidos para presídios federais

Tropas da Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) serão deslocadas para o Amazonas | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O Ministério da Justiça e da Segurança Pública não descartou a possibilidade de transferir os responsáveis pela chacina nas unidades prisionais do Amazonas para presídos federais. A informação foi divulgada em nota enviada o Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (27).

Mais cedo, o Ministério havia anunciado envio de Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) para atuar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, a pedido do governo do Amazonas. A nota informava que o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) aguardava a formalização do pedido, mas já estava tomando as providências para o deslocamento da equipe ao Estado.

A Força-tarefa

A FTIP, foi criada em janeiro de 2017. Na atual gestão, o Depen passou a coordenar, exclusivamente, a força-tarefa em apoio aos governos estaduais em situações extraordinárias de crise no sistema penitenciário para controlar distúrbios e resolver outros problemas.

Formada por agentes federais de execução penal dos 26 estados da federação e do Distrito Federal, a FTIP obedece o planejamento definido pelos entes envolvidos na operação, sempre que houver necessidade de sua atuação.

A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é responsável pela segurança da área externa do Complexo Penitenciário Anísio Jobim desde 09 de janeiro de 2017. A FNSP continuará atuando no local.

