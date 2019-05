Suspeito de assalto é morto por justiceiro em Manaus

O homem é suspeito de praticar assaltos na região do bairro Mutirão | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem, ainda não identificado, suspeito de praticar diversos assaltos na região do bairro Mutirão, foi morto com vários tiros na noite desta segunda-feira (27), na rua Circular, no mesmo bairro, na Zona Leste de Manaus. Um "Justiceiro" seria o responsável pela morte.

De acordo com policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada via Ciops de que um homicídio tinha ocorrido naquela localidade. Ao chegar lá a equipe constatou o fato e isolou o local.

"O que testemunhas explicaram para a gente é que o justiceiro teria perseguido o suspeito em uma moto preta, e aproveitou a parada de um veículo do transporte coletivo para surpreender a vítima e atirar contra ela", explicou um sargento que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a polícia, o caso é isolado e não tem nada a ver com a situação nos presídios do Amazonas.

Após os tiros o suposto justiceiro fugiu e não foi identificado pelos populares que passavam pelo local. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

