Presos do AM estavam marcados para morrer em 'lista negra de facção'

Equipes da Polícia foram enviadas ao presidio após rebelião ter início | Foto: George Dantas

Manaus - Familiares de detentos mortos na chacina da Unidade Prisional do Puraquequara, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, que preferiram não se identificar, afirmaram, que desde a madrugada de segunda-feira (27), circulava uma lista dos detentos marcados para morrer no presídio. As mortes estão relacionadas com uma guerra entre facções Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), que não são reconhecidas como existentes pelo Estado.

Por meio de celulares, os parentes foram informados pelos presos sobre a possibilidade de um novo massacre nesta segunda, um dia após a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

"Ele (marido) me ligou ainda na madrugada e afirmou que a situação no presídio podia piorar. Inclusive, ele falou da existência de uma lista de detentos marcados para morrer. Havia muito medo entre os detentos e infelizmente a ameaçada facção foi concretizada. Por volta de 11h, os familiares começaram a receber fotos dos presos enforcados ou ensanguentados dentro de suas celas", relatou a esposa de um preso ao Em Tempo. No final da tarde, ao serem anunciados os nomes dos seis mortos na UPP, a mulher comemorou que o marido não estava na lista.

Guerra entre facções

As seis pessoas foram mortas por enforcamento, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O diretor adjunto da unidade prisional, Francisco Kennedy Cândido de Maceda, confirmou a motivação da chacina como sendo uma guerra entre facções existentes na unidade e que vem crescendo a cada dia. Por outro lado, o governo do Estado diz não reconhecer o poderio das organizações criminosas que atuam no Amazonas.

O próprio secretário da Seap, coronel Marcus Vinicius Almeida, chegou a dizer durante coletiva no domingo (26), após as 15 mortes no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que não reconhece as facções após ser questionado sobre a guerra entre Família do Norte (FDN), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mortos foram aglomerados no pátio do presidio, para os procedimentos legais. | Foto: André Moreira

Os mortos



Os nomes que tiveram os óbitos confirmados na UPP foram: Anderson Barros de Oliveira, Jhon Wagner Souza da Silva, Orlanildo de Souza Alves, Robson Rodrigues do Reino, Paulo Roberto Nascimento Ferreira da Silva e Emerson Matheus Pinto da Silva

Segundo informações com familiares obtidas no local, as visitas no presídio estão suspensas por um mês. A reportagem ouviu alguns familiares conversando e ouviu quando eles se comunicavam com os internos da unidade. Segundo uma fonte do Em Tempo, essa prática é comum na unidade prisional e, mesmo após revistas feitas pelas forças de segurança do Estado, os presos continuam tendo comunicação externa, que acontecem, geralmente, pela parte da manhã.

Preso injustamente

A mãe de um dos detentos, que não quis se identificar, estava desde o começo da tarde procurando informações sobre o filho. Segundo ela, o jovem foi preso injustamente após os policiais estourarem uma boca de fumo da cidade.

"Ele estava a mais de 100 metros do local onde ocorreu a batida na boca, mas ainda assim foi preso e está nessa unidade. Agora ele está passando por isso, mesmo ao ser preso injustamente", declarou.

Desesperada, ela contou à reportagem que chegou a receber fotos de presos mortos na unidade e reconheceu o filho pela orelha. Entretanto, no fim do dia, o nome do filho dela não estava na lista oficial de mortos.

Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ao tentar furar bloqueio, homem bate em mães e esposas de presos no AM