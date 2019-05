Corpos da chacina do domingo começam a ser liberados do IML

A liberação dos corpos dos detentos mortos nesta segunda-feira (27), devem acontecer somente após 24 horas | Foto: Divulgação

Manaus - Oito corpos dos 15 detentos mortos durante a chacina dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no último domingo (26), foram liberados ao longo desta segunda-feira (27), na sede do Instituto Médico Legal (IML) para os familiares dos presos.

Entre os nomes liberados estão Hiel Lucas Miranda da Silva, Pedro Paulo Xavier, Fernando Santos Ferreira, Tiago Peres de Oliveira, Naelson Serrão Pereira, Ancelmo Pereira dos Santos e Nelson Picanço de Oliveira. O oitavo nome ainda não foi divulgado pelo Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

O diretor do DPTC, Lin Hung Cha, explicou para a equipe do Em Tempo que a liberação está acontecendo conforme a família vai entregando a documentação e os peritos vão terminando os procedimentos que devem ser feitos dentro do IML.

"Nós só liberamos os corpos após comprovar a identificação correta deles. Pedimos paciência dos familiares e a compreensão que não é preciso ficar aqui na sede do instituto porque quando for feita a liberação vamos entrar em contato para que não haja nenhum problema aqui no IML", explicou Lin Hung.

Ainda conforme o diretor do DPTC, a liberação dos corpos dos detentos mortos nesta segunda-feira (27), devem acontecer somente após 24 horas, depois que os peritos realizem todo o trabalho necessário e seja recolhida toda documentação que é preciso.

"Somente após recolhermos a impressão digital, da arcada dentária e de outros procedimentos feitos no IML é que os corpos serão liberados para os familiares, isso deve durar cerca de 24 horas", completou Lin Hung.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Líderes de chacina devem ser transferidos para presídios federais

Presos do AM estavam marcados para morrer em 'lista negra de facção'