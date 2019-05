Homem é morto em estacionamento de supermercado, em Manaus

A vítima tentou correr para um estacionamento de supermercado, mas foi atingida com mais tiros e morreu no local | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto após ser atingido com vários tiros na noite desta segunda-feira (27), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava com uma outra pessoa, que também foi baleada e conseguiu fugir dos atiradores.

De acordo com relatos de testemunhas para os policiais, os dois homens estavam conversando na via quando dois homens chegaram a pé e começaram a atirar contra eles. Uma das vítimas teria tentado correr para dentro do estacionamento de uma rede de supermercados quando foi atingida com mais tiros e morreu no local.

O outro homem conseguiu, mesmo baleado, conseguiu escapar dos atiradores, que após a ação fugiram sem serem identificados. Segundo o delegado da polícia civil, o caso tem relação com as situações que aconteceram nos presídios da capital neste domingo (26) e segunda (27).

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da polícia civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

