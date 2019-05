Currículo do crime – Veja perfil dos mortos em novo massacre no AM

Alguns dos detentos mortos nesta segunda-feira (27) | Foto: Divulgação

Manaus - 40 pessoas, ao todo, morreram em chacinas realizadas no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1) e Compaj.



Confira a lista dos 40 nomes confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) , Secretária de Segurança Pública (SSP-AM) e Governo do Estado do Amazonas, além de conferir, em primeira mão, o perfil prisional de cada um deles.

Perfil dos detentos

Michael Nogueira Fernandes



Não foram obtidas informações

Leonardo Marinho Araújo

22 anos, preso em 12 de julho de 2017, após o latrocínio do empresário José Ronan de Paiva, 58, ocorrido em abril daquele ano.

Marciley Salgado Guimarães

Não foram obtidas informações

Rafael da Silva

Preso por receptação, durante a operação Rio Amazonas III.

Ivonei Basílio de Souza

Preso em 2011, por crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Jonathan de Oliveira Procópio

22, o ‘Mascote’, identificado como o pistoleiro, preso após assassinato de membro de facções. Mascote era membro da FDN.

Allison Fontoura Silva

Não foram obtidas informações

Bruno de Oliveira Araujo

Não foram obtidas informações

Sérgio Augusto da Silva Batista

27 anos, preso em 9 de dezembro de 2017, após um flagrante com drogas em uma casa alugada por ele para realizar desmanche de motos.

Andre Silva Domingos

Não foram obtidas informações

Andre Henrique Bastos dos Santos

Não foram obtidas informações

Guilherme Ferreira Coelho

22 anos, preso em 2015 em Presidente Figueiredo durante a operação ‘Heptacloro’, autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico

Fabio Silva Maciel

31 anos, foragido do COMPAJ por dois crimes de roubo, foi recapturado em 2015, enquanto roubava um vizinho no bairro Santa Etelvina.

Ivanilson Calheiro Amorim

Apenas obtido que a esposa do detento Kamila Daiane Pena Thomé tentou entrar com drogas na unidade, logo após o massacre ocorrido em 2017.

Paulo da Silva Oliveira

Não foram obtidas informações

Gabriel Ilario Lopes de Jesus

Não foram obtidas informações

Alexandre da Silva Moraes

34 anos, preso em 2013, encontrado com 60 trouxinhas de pasta-base de cocaína e maconha prensada, uma balança de precisão, celulares e aparelhos de DVD. Foi autuado em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas e encaminhado na época à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro.

Thiago Moreira Lima

29 anos, preso por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em 2016, no bairro da Redenção. Foi preso com cocaina, além de um revolver calibre 38.

Luiz Mario Martins Figueira

31 anos, Luiz Mário foi condenado pela Justiça Parintinense a 8 anos de cadeia pela prática do crime de tráfico de droga no ano de 2014, cumpria o regime semiaberto até 2017, e após descumprir as condições previstas, foi apreendido em Nhamundá. Em setembro de 2018, foi transferido para Manaus após tentativa de fuga em Parintins.

Willian Willer Souza de Souza

25 anos, preso em janeiro de 2015 por porte ilegal de arma de fogo e roubo, no bairro do Novo Israel.

Marcos Railson da Encarnação Coutinho



26 anos, preso em setembro de 2016 por roubo de carro. Na ocasião, apreendeu fuga portando um revólver calibre 32 e fez uma dona de casa de refém em uma casa na rua Miguel Ribas, bairro Santo Antônio.

Ernandes da Silva Oliveira

Não foram obtidas informações



Thayloan da Silva Timóteo

Não foram obtidas informações.



Moisés Silva da Silva

Não foram obtidas informações

Jeferson de Oliveira Brandão

21 anos, preso por tentar roubar residências no conjunto Águas Claras, na Zona Norte de Manaus, em novembro de 2017. Durante a ocorrência, Jeferson de Oliveira Brandão e mais quatro foram presos. Com um deles foi apreendido um revólver calibre 38, além de uma quantia em dinheiro e cinco aparelhos celulares.

Bruno Borges Gonçalves

Cumpre pena pela Vara de Execução Penal (VEP)



Elder Araujo Costa

42 anos, preso por furto qualificado, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Preso em 13 de julho de 2015. Responde a outros 16 inquéritos policiais, sendo 14 por roubo.

Thiago Paiva Amancio

31 anos, preso por roubo em abril de 2016. Já esteve preso em unidade federal, costumava praticar furtos na área central da capital amazonense.

Demerson Evandro Santos da Silva

36 anos, preso em 4 de abril de 2015 por homicídio. Ele é o autor do homicídio que vitimou com vários disparos Nilson Pinto dos Santos, 32, vulgo ‘Japonês’, ocorrido dia 13 de abril de 2008, na rua e beco Bom Jesus, no Zumbi 3, Zona Leste. Conhecido como ‘Cavalo’, o homem é do ‘alto escalão’ da Família do Norte (FDN); fazia parte do ‘conselho’ da facção, um tipo de tribunal do crime, e é autor de um homicídio e mandante de outro, ambos motivados pelo tráfico de drogas, relatou o delegado Ivo Martins, durante coletiva em 2015.

Anderson Barros de Oliveira

31 anos, preso por roubo, em 10 de junho de 2014. Já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.



Emerson Matheus Pinto da Silva

20 anos, preso por tráfico de drogas, em 15 de fevereiro de 2018. Ele era conhecido por ser sobrinho do narcotraficante e gerente da facção criminosa Família do Norte (FDN) Marcos Miranda, o “Marcos Pará”.

Jhon Wagner Souza da Silva

26 anos, preso em 17 de dezembro de 2017, com uma mochila com 15 munições intactas calibre 40.

Orlanildo de Souza Alves

32 anos, preso por homicídio. Já tinha passagem por roubo e tráfico de drogas.

Paulo Roberto Nascimento Ferreira da Silva

Não foram obtidas informações



Robson Rodrigues do Reino

Não foram obtidas informações

Fábio Queiroz Ferreira

38 anos, preso em 4 de fevereiro de 2017 em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. Na ocasião, ele portava uma pistola calibre 380, duas munições, uma balaclava e um colete balístico. Era conhecido como "Olho de Boneca", tinha passagem por roubo e receptação.



Lucas Vieira Cavalcante

20 anos, preso por roubo, em 11 de agosto de 2017, por roubo.

Diego Sabino de Araujo

Preso em 12 de setembro de 2017, autor do assassinato do maquiador João Felipe de Oliveira Martins. O crime ocorreu em 30 de agosto, por volta das 15h40, em um salão de beleza no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Diego também era conhecido pelos apelidos de ‘Diego Olhão’ e ‘Coqueirinho’.



Jairo Alves de Figueiredo

19 anos, preso por roubo em junho de 2018.

Luan de Lima Soares

24 anos, preso por roubo majorado e organização criminosa, em 9 de novembro de 2015.

