Perseguição e morte no Viver Melhor 2, em Manaus

O homem tentou fugir dos criminosos, mas foi capturado e morto | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Após ser perseguido, um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta segunda-feira (27), por asfixia dentro de um apartamento no residencial Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus. A vítima chegou a gritar por socorro, mas recebu ajuda dos moradores.

De acordo com o Tenente Abrãao Silva, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o local onde aconteceu o crime é bastante perigoso, por ser área vermelha e o tráfico de drogas ser intenso.

"Populares relataram que o homem estava naquela invasão que fica próximo a segunda etapa do residencial quando foi abordado por suspeitos ainda não identificados, ele percebeu a ação dos criminosos e fugiu em direção a torre 49 para pedir ajuda, mas foi torturado e morto no local", explicou o tenente.

Ainda conforme a polícia, o prédio onde a vítima foi pedir ajuda é dominado por integrantes da facção rival a dele, e por isso outros suspeitos terminaram o trabalho enforcando o homem até a morte.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

