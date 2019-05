IML usa câmara frigorifica para conservação do corpos

Divulgação

Manaus - O mesmo esquema usado durante o massacre nos presídios em 2017 será usado para manter os corpos na sede do Instituto Médico Legal (IML) após toda a matança vista no último domingo (26), e nesta segunda-feira (27). Uma câmara frigorífica será usada pelos peritos para conservação dos corpos até que todos sejam liberados para os familiares.

Conforme o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), Lin Hung Cha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), deve disponibilizar ainda na madrugada de terça-feira (28), a câmara frigorífica que deve comportar cerca de 30 corpos.

"O mesmo esquema usado em 2017 vai ser usado agora em 2019. Estamos com mais de 100 profissionais da segurança atuando para que sejam removidos não só os corpos do sistema penitenciário, mas também os das mortes que estão acontecendo pela cidade e precisão de equipe também", explicou Lin Hung.

Na sede do IML, familiares buscavam qualquer tipo de identificação dos que foram mortos durante a briga de facções dentro dos presídios. O diretor do DPTC explicou que não é preciso acampar na frente da sede, basta entregar os documentos e deixar um telefone para contato.

"Ficar aqui na frente acaba atrapalhando todo o trabalho feito para que a liberação aconteça mais rápido. O que nós precisamos são os documentos de identificação das vítimas, depois disso vamos entrar em contato com as famílias, os corpos não devem sair daqui antes de completarem 24 horas", completou Lin Hung Cha.

