IML libera corpos dos detentos mortos na chacina de domingo no Compaj

Manaus - Os quinze corpos dos detentos mortos na chacina do último domingo (26) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174, foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) até o fim da noite de segunda-feira (27).

Todos os detentos cumpriam pena no regime fechado. Segundo a polícia, 10 presos estavam no pavilhão 5, os outros estavam no pavilhão 3 do complexo.

O diretor do DPTC, Lin Hung Cha, explicou para ao Portal Em Tempo que a liberação aconteceu após os familiares entregarem a documentação dos internos.

Ainda conforme o diretor do DPTC, a liberação dos corpos dos detentos mortos na segunda-feira (27), devem acontecer somente após 24 horas, depois que os peritos realizem todo o trabalho necessário e seja recolhida toda documentação que é preciso.

"Somente após recolhermos a impressão digital, a arcada dentária, além de outros procedimentos feitos no IML é que os corpos serão liberados para os familiares, isso deve durar cerca de 24 horas", completou Lin Hung.

Confira a lista dos nomes:



1. Nayan Serrão Pereira

2. Francisco de Assis Marcelo da Silva

3. Leonardo Queiroz Campelo

4. Hiel Lucas Miranda Silva

5. Pedro Paulo Melo Xavier

6. Rodrigo Oliveira Pimentel

7. Fernando dos Santos Ferreira

8. Erick Wesley Martins Mendes

9. Naelson Picanço de Oliveira

10. Igor Peres de Oliveira

11. Elison de Oliveira Pena

12. Edney Sandro Sabóia de Vasconcelos

13. Cleison Silva do Nascimento

14. Antônio Xavier da Silva Camargo Filho

15. Anselmo Pereira dos Santos

