Polícia monitora Viver Melhor 2 após informações de tiroteio

Manaus - A Polícia Militar monitora o conjunto residencial Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, na Zona Leste de Manaus, após informações de um tiroteio entre traficantes e policiais, no início da tarde desta terça-feira (28).

Em relação, ao tiroteio envolvendo PMs e traficantes, a Polícia Militar negou a informação e disse que se passa de uma "Fake news" com o objetivo de deixar a população amedrontada.

Ao Portal Em Tempo , o major Bruno, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a área do Viver Melhor está sem alterações. Entretanto, o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) foi acionado para sobrevoar a região com auxílio do helicóptero "Águia" da PM.

"Não procede. É fake. Os moradores estão com as atividades normais pelas ruas do conjunto. Os alunos estão indo para as escolas, as pessoas indo para o trabalho, está tudo tranquilo. Mesmo assim, a Polícia Militar se faz presente para transmitir a sensação de segurança para a população", explicou.

