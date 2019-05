Homem é morto enquanto jantava em Manaus

Raphael Tavares

Manaus - Após ser surpreendido enquanto jantava em um lanche, localizado na rua Astro Barroso, no Coroado, na Zona Leste de Manaus, um homem identificado como Igor da Silva Kramer, de 21 anos, foi morto com vários tiros na noite desta terça-feira (28), dentro da distribuidora onde morava.

Conforme os policiais da 11a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava jantando quando foi surpreendido por suspeitos em dois carros de características não reveladas pelas testemunhas aos policiais.

"Os moradores e populares afirmam que os executores já desceram atirando em direção da vítima quando saíram do veículo. O Igor, para tentar se salvar ainda correu para dentro da distribuidora onde trabalhava, mas foi perseguido pelos assassinos e atingido com outros tiros dentro do estabelecimento comercial", explicou um sargento que preferiu não relevar a identidade.

Ainda conforme a polícia, a vítima tem quatro passagens pela polícia, sendo duas por porte ilegal de arma de fogo e duas por tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido de dentro do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

