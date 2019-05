Vídeo: homem tenta assaltar loja e acaba preso no duto de ventilação

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar um assaltante que ficou preso no duto de ventilação de um estabelecimento de serviço de telefonia, localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo o Corpo do Bombeiros, o homem entrou pelo espaço de ventilação da loja com o intuito de furtar, mas acabou ficando preso.

Após a retirada, o assaltante foi examinado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tentativa de roubo.

Veja o momento da ação dos bombeiros. | Autor: Divulgação

