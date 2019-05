Corpos de 35 presos mortos em chacina já foram identificados pelo IML

Manaus - A força-tarefa montada no Instituto Médico Legal (IML), para a necropsia nos corpos dos 40 detentos mortos no sistema prisional na segunda-feira (27), já conseguiu fazer a identificação preliminar de 35 deles. Em todos os 40 corpos o exame necroscópico já foi realizado. Ainda na segunda, um dos corpos foi liberado para enterro para família.

Os laudos necroscópicos devem ser concluídos, inicialmente, em 30 dias. O documento não é necessário para a liberação dos corpos e sim para o inquérito sobre os homicídios que está sendo conduzido pela Polícia Civil do Amazonas.

Nesta quarta-feira (29), a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) está realizando o atendimento psicossocial das famílias. O trabalho reforça a ação desenvolvida no próprio IML. No dia em que os crimes ocorreram, a direção da Instituição reuniu as famílias no auditório e explicou todos os procedimentos para a liberação dos corpos, pegou os contatos de familiares e informou que eles seriam acionados para receberem os corpos assim que todos os trâmites legais necessários a liberação fossem concluídos.

Dos 39 corpos que ainda estão no IML, 35 já foram identificados preliminarmente por meio da impressão digital. Estes seguem para a finalização da identificação a partir desta quarta-feira.

Em quatro casos ainda não foi possível fazer identificação por falta de prontuário Civil para comparação da impressão digital, ou seja, a família não apresentou a identidade. Nesse caso, o IML deve realizar odontograma ou DNA para a identificação. Nestes, o IML está entrando contato novamente com as famílias para coleta de documentação que ajude na identificação.

O IML entrará em contato a partir desta quarta-feira com os familiares à medida que a identificação for finalizada, para a liberação dos corpos. Das mortes registradas no domingo (26), os 15 corpos já foram liberados para os procedimentos funerários pelas famílias.

*Com informações da assessoria

