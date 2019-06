'Zé Pequeno' e soldados do tráfico de drogas são presos em Manaus

O caso foi registrado no 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Roger Williams Teixeira de Moura, de 27 anos, conhecido como "Zé Pequeno", e Kasser Jonnes da Silva, 25, foram presos, e um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira (12). O trio foi capturado em um quarto de quitinete localizado na rua Gama Farias, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Zaranza, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 12h, a equipe estava em patrulhamento quando abordou Kasser. Com ele foi encontrada uma porção de entorpecente, e ao ser questionado sobre o material, ele entregou o paradeiro dos comparsas.

"Ele nos levou até o quitinete, que ficava a poucos metros de onde foi abordado. No local encontramos o Roger, vulgo 'Zé Pequeno', que comanda o trafico de drogas naquela localidade. Naquele ambiente as drogas eram preparadas para a comercialização. Além dos dois adultos, mais dois adolescentes, que eram namorados, estavam na quitinete, porém a menina foi liberada na delegacia, onde foi constatado que ela não tinha envolvimento com o crime", disse o tenente.

A equipe policial apreendeu uma balança de precisão, uma porção grande de 238 gramas de crack, uma porção grande de cocaína, 28 trouxinhas de pedra de crack, 12 trouxinhas de oxi e cinco trouxinhas de maconha do tipo skunk.

"Zé Pequeno" e Kasser foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguardarão a audiência de custódia. Após o procedimento na unidade policial, o adolescente deve ser levado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

Leia mais

Homem matou cabeleireiro porque não recebeu dinheiro após sexo, diz PC

Grupo é preso com armas, drogas e dinheiro no interior do Amazonas