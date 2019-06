Homem sofre tentativa de linchamento na Constantino Nery

Homem foi agredido a pauladas e socorrido pela Samu após tentar cometer assalto na Constantino Nery | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem identificado como Hilário de S. R, de 45 anos, foi agredido a pauladas na noite desta quarta-feira (12) na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus, após suspeita de tentar cometer um assalto na região. De acordo com testemunhas, justiceiros agrediram, após a tentativa de roubo.



Policiais Militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência no local e encontraram facas em posse do suspeito, ouviram de populares que Hilário estaria cometendo o assalto e teria esfaqueado uma pessoa não identificada e nem encontrada no local. O homem teria corrido após cometer o crime, assustado com os gritos das pessoas que presenciaram a agressão, porém foi detido por homens que o agrediram com socos, pontapés e pauladas. O homem foi socorrido e levado para uma Unidade hospitalar da capital.

Arma branca encontrada pela Polícia em posse do suspeito | Foto: Raphael Tavares

Agressão assustou testemunhas



Clientes de uma sorveteria, nas proximidades da ocorrência, contaram que se assustaram com as cenas de violência, já que algumas crianças que brincavam no playground do estabelecimento comercial, poderiam presenciar o ocorrido. "Minha filha estava se divertindo quando ouvimos a gritaria. Corremos para pegá-la para que não visse àquela cena tenebrosa. Era um amontoado de pessoas agredindo o homem. Havia muito sangue saindo e ele agonizando, pedindo socorro", disse a empresária Gisele Almeida.

O homem foi socorrido pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Leia mais:

Receba as notícias do EM TEMPO pelo WhatsApp - Clique aqui

Haitiano preso pela morte da esposa em Manaus é baleado pela polícia em delegacia