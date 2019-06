'Sombra', líder do tráfico no Bariri, é preso pelo DRCO em Manaus

Manaus - Apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas na área do Bariri, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus, e membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), Marcos Mota dos Santos, de 32 anos, conhecido como "Sombra", foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (14).

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), "Sombra" é responsável pela venda de drogas no bairro e por organizar o dinheiro arrecadado com a prática ilícita.

Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Luiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da 1º Vara Especializada em Crimes de Uso de Tráfico e Entorpecente (Vecute). "Sombra" já tem passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O traficante pertence à FDN | Foto: Marcely Gomes

A equipe do DRCO também prendeu, na segunda-feira (10), Lilian de Oliveira Morais, de 34 anos. Ela, segundo a polícia, também faz parte da FDN e foi presa por comandar o tráfico de drogas na invasão Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, a mulher comandava o tráfico de drogas na invasão a mando do companheiro dela, identificado como Agnaldo Pereira Gonçalves, que está preso em um dos presídios da cidade. Ele atuava na localidade tanto no tráfico como na ocupação irregular daquela área.

“A Lílian ainda não tinha passagem pela polícia, apesar de viver nesse mundo criminoso. Ela e o Sombra respondem a um traficante, identificado como Reginaldo, que também está preso. Sombra também é ligado a esse traficante e comandava a região do Bariri”, contou o delegado.

"Sombra" e Lílian são ligados ao traficante Reginaldo, da FDN | Foto: Marcely Gomes

Indiciamento

Marcos foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Enquanto Lilian, foi indiciada por tráfico de drogas e organização criminosa.

Após o término dos procedimentos da DRCO, os presos serão conduzidos, respectivamente ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambos localizados no quilômetro 8 da rodovial federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: PMs salvam jovem que seria executado por membros do CV