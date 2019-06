Escondido debaixo da cama da mãe, 'Lágrima' é preso em Manaus

Manaus - Suspeitos de roubar um estabelecimento comercial, Alexandre Moisés Monteiro de Souza, conhecido como “Lágrima”, de 21 anos, e Michael Magalhães Santana, Vulgo “Maicon” de 24 anos foram presos e apresentados na Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (13).

O titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Raul Neto, informou que “Lágrima” foi encontrado pelos policiais debaixo da cama da mãe, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

O delegado relatou que o suspeito havia roubado um estabelecimento comercial no dia 5 de maio no bairro Parque 10, Zona Centro-sul da capital, com a ajuda de “Maicon”, que era funcionário do estabelecimento.

Maicon e "Lágrima" | Foto: Marcely Gomes

Após o roubo, o delegado afirmou que “Lágrima” estava sendo procurado pela equipe de investigação da unidade policial e acrescentou que após o crime, o suspeito foi para o interior do Estado e recentemente voltou para a capital, onde se escondeu na casa da mãe.

“Os valores do roubo ainda não foram contabilizados, mas acreditamos que cerca de R$ 5 mil foi levado do local”, disse o policial, salientando que “Maicon” foi preso na residência dos pais dele, no Parque Dez.

Maicon e "Lágrima" | Foto: Marcely Gomes

O delegado frisou que “Lágrima” confessou o crime e que o suspeito já tinha passagem pela polícia. ”Em meados de 2018, Alexandre praticou um roubo no Japiim, em um posto de lavagem. Ele também já foi a 6 anos por roubo”, explicou o delegado, acrescentando que “Lágrima” ainda será interrogado e, nesta sexta-feira (14) será encaminhado para a uma unidade prisional da cidade.



