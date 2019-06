Dupla 'Bebê' e ‘Criancinha’ é encontrada morta em ramal na BR-174

Josemar Antunes

Manaus - Dois jovens foram encontrados mortos, na manhã desta quinta-feira (13), dentro de uma casa, situada no quilômetro 10 do ramal ZF1, vicinal da BR-174 no quilômetro 41. Jeferson Lima Vieira, de 17 anos, conhecido como "Bebê", e um outro jovem, identificado até o momento apenas como "Criancinha", foram atingidos por tiros e golpes de faca. O irmão de uma das vítimas está desaparecido.

Segundo informações da polícia, os moradores ouviram disparos de arma de fogo por volta das 3h desta quinta-feira (13). Jeferson e Criancinha foram encontrados mortos no início da manhã.

Jeferson foi morto dentro de uma rede com disparo de espingarda calibre 12 na cabeça. Criancinha foi esfaqueado 15 vezes e baleado com três tiros, sendo um na região lombar, um na cabeça e outro no lado direito do tórax, conforme informações da polícia.

Testemunhas relataram para a polícia que três homens, dois deles identificados apenas como "Régis" e "Oséias", foram vistos chegando ao local em um carro modelo Siena, de cor branca e placas não reconhecidas. Após o crime, os suspeitos não foram mais vistos na região.

Roubo de motocicleta

Conforme levantamentos da polícia, além das vítimas assassinadas, outros dois jovens, um identificado apenas como "Berg" e outro como Jardson Lima Vieira, de 18 anos, conhecido como "Preto", são suspeitos de roubarem uma motocicleta de Régis.

Investigações apontam que a moto havia sido roubada por Berg na tarde da última terça-feira (11), na comunidade Canaã. Ao ter conhecimento, Régis passou a fazer buscas pelo veículo até obter informações que os suspeitos estavam em uma chácara.

À polícia, Berg relatou que trafegavam de moto pelo ramal ZF1, juntamente com Jardson, quando foram abordados por Régis que realizou disparos de arma de fogo. Após cair do veículo, uma motocicleta modelo Bros, de cor preta e placa MZO-4455, Berg e Jardson se esconderam em uma área de mata.

Ainda segundo informações repassadas pela polícia à reportagem, Jardson segue desaparecido. A moto foi apreendida por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para os procedimentos cabíveis.

Régis, Oséias e uma terceira pessoa, ainda não identificada, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Jardson, irmão de Jeferson.

